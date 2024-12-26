4 مواجهات ساخنة في الدوري المصري اليوم.. الأهلي ضد المصري في المقدمة

تترقب جماهيرالكرة المصرية، 4 مباريات قوية ببطولة الدوري المصري اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة للبطولة للموسم الجاري 2024-2025.

يلتقي خلال مواجهات اليوم فريق الأهلي ضد نظيره فريق المصري، كما يلتقي البنك الاهلي ضد سيراميكا كيلوباترا، ويلتقي فريق سموحة ضد نظيره فريق غزل المحلة، ويلتقي بتروجت ضد الجونة.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق المصري، في الثامنة مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

ويسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة المصري لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري من جديد بينما يمنح الفوز فريق المصري فرصة الانفراد بصدارة الدوري بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسية نادي الزمالك.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصري

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد المصري، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

الأهلي ضد المصري

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد نظيره المصري، ببطولة الدوري المصري ويأتي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - حسين الشحات - بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي.

موعد مباراة البنك الاهلي ضد سيراميكا كيلوباترا

يواجه فريق البنك الاهلي نظيره سيراميكا كيلوباترا، في الخامسة مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة سموحة ضد غزل المحلة

يواجه فريق سموحة نظيره غزل المحلة، في الخامسة مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة بتروجت ضد الجونة

يواجه فريق بتروجت نظيره الجونة، في الثامنة مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

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