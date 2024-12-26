موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم، موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا، خاصة بعدما اكتسح الأحمر نظيره شباب بلوزداد، بسداسية مقابل هدف، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من البطولة الإفريقية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويعد فريق الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 27 مباراة.

الأهلي وشباب بلوزداد

ويأتي الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يحل فريق الاهلى، ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة 3 يناير 2025، في الساعة التاسعة مساءً، على 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى في دوري أبطال إفريقيا

يأتي الأهلى فى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد أورلاندو بيراتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

الأهلى - 7 نقاط. أورلاندو بيراتس - 5 نقاط. شباب بلوزداد - 3 نقاط. ستاد أبيدجان الايفواري - نقطة واحدة.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة فقط سيتأهلان لربع نهائي البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية.

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

(الأهلي - شباب بلوزداد) في إطار الجولة الرابعة، في الجزائر، يوم 3 يناير، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

(الأهلي - استاد أبيدجان)، يوم 11 يناير، في الساعة السادسة مساءً.

ينهي الأهلي مشواره في دور المجموعات بلقاء أورلاندو، المقرر إقامته يوم 18 يناير، في السادسة مساءً.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وشباب بلوزداد فى دورى إبطال إفريقيا

تنقل جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا 2025، خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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