أثار استبعاد محمود عبدالمنعم "كهربا" من قائمة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء القرار، حيث رجح البعض أن يكون الاستبعاد بسبب تخوف النادي من رد فعل الجماهير، في حين يرى آخرون أن الأمر مرتبط برؤية فنية من المدرب.التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

استبعاد كهربا من مواجهة المصري.. أزمة جمهور أم رؤية فنية؟

أوضح الإعلامي أحمد شوبير، عن سبب استبعاد محمود عبدالمنعم “كهربا”، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة الفريق لمباراة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

محمود عبدالمنعم كهربا

ويواجه فريق الأهلي، نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، في الساعة الثامنة مساءً، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “الجميع يتحدث عن استبعاد كهربا من قائمة الأهلي، البعض يقول أن سبب الاستبعاد من مباراة المصري لأسباب فنية، والبعض الأخر، يقول إن استبعاد اللاعب بسبب حالة الغضب الموجودة عند الجمهور ضد اللاعب، لأنه من الممكن أن يستقبل كهربا استقبال غير جيد، لذلك فضل النادي الاهلي استبعاد اللاعب حتى لا تتفاقم الأزمة”.

وتابع: “صعب أصدق إنه تم استبعاد كهربا بسبب الجمهور، لو صدقت هبقى مش مقتنع، لأن جمهور الأهلي دائمًا يرفع شعار (جمهوره ده حماه)، هل هيجي اليوم إن المدرب يستبعد لاعب خوفًا من غضب الجماهير عليه”.

وأضاف: “أنا لعبت للأهلي من 77 حتى 97، وأحيانًا الجمهور كان بيغضب من اللاعيبين، وأوقات كان بيشتم، ولكن لم تصل يومًا أن يتم استبعاد لاعب بسبب الجمهور”.

واختتم شوبير حديثه قائلاً: “من وجهة نظري أن سبب استبعاد كهربا، فنيًا وليس بسبب الجمهور، و لن نعطى مبررات سواء لإدارة أو لاعب أو مدرب أو جمهور، لأننا اذا دخلنا هذه الدوامة لن نخرج منها”.

قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة المصري البورسعيدي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

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