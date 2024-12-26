سر استبعاد كهربا من قائمة النادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي

كشفت تقارير إعلامية عن سر استبعاد نجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا من قائمة المارد الأحمر لملاقاة فريق المصري البورسعيدي في بطولة دوري نايل.

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة نادي المصري البورسعيدي في الجولة الـ6 من بطولة الدوري المصري على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 29 ديسمبر الجاري.

شوبير يكشف سر استبعاد كهربا من قائمة النادي الأهلي



أكد الإعلامي أحمد شوبير أن استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من مباراة الأهلي والمصري يعود إلى آراء مختلفة، حيث يرى البعض أن السبب فني وفقاً لرؤية المدرب كولر، بينما يعتقد آخرون أن هناك مخاوف من ردود فعل الجمهور تجاه اللاعب.

محمود عبد المنعم كهربا- النادي الأهلي

وأشار شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم، إلى أنه ليس لديه معلومات دقيقة حول السبب الحقيقي للاستبعاد، لكنه أكد على أهمية احترام وجهة نظر المدرب إذا كان السبب فنياً.

وفيما يتعلق برأي الجمهور، انتقد شوبير الفكرة قائلاً إن جماهير النادي الأهلي دائماً ما تدعم لاعبيها، متسائلاً: "هل يمكن استبعاد لاعب خوفاً من رد فعل الجمهور؟".

وأضاف شوبير أنه يجب تجنب تقديم مبررات لأي طرف، سواء كان إدارة أو لاعب أو مدرب أو جمهور، لتفادي الدخول في دوامة من الجدل.

قائمة النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي

ويستعرض " الموجز" قائمة النادي الأهلي لمواجهة الفريق البورسعيدي على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر كمال عبد الواحد

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2024/2025 حتى الأن

1. الزمالك - 11 نقطة.

2. بيراميدز - 11 نقطة.

3. المصري البورسعيدي - 11 نقطة.

4. زد - 9 نقاط.

5. الاتحاد السكندري - 9 نقاط.

6. الأهلي - 8 نقاط.

7. سيراميكا كليوباترا - 8 نقاط.

8. طلائع الجيش - 8 نقاط.

9. فاركو - 7 نقاط.

10. الجونة - 6 نقاط.

11. الاسماعيلي _ 6 نقاط.

12. سموحة - 5 نقاط.

13. بيتروجيت - 5 نقاط.

14. إنبي - 5 نقاط.

15. البنك الأهلي- 5 نقاط.

16. غزل المحلة - 5 نقاط.

17. مودرن سبورت - 4 نقاط.

18. حرس الحدود - 3 نقاط.

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