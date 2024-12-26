القناة الناقلة لمباراة النادي الأهلي والمصري البورسعيدي في دوري نايل

ينتظر عشاق الكرة المصرية المواجهة التي تجمع بين النادي الأهلي والمصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري موسم 2024/2025.

ويستضيف ملعب " برج العرب" بالإسكندرية مواجهة فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

ويدخل نادي المصري هذه المواجهة محتلًا صدارة جدول ترتيب دوري نايل برصيد 11 نقطة متقاسمًا مع ناديي بيراميدز والزمالك بينما يأتي النادي الأهلي في المرتبة الخامسة برصيد 8 نقاط.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت تأجيل مواجهة النادي الأهلي أمام سموحة في بطولة الدوري المصري خاصًة لمشاركة المارد الأحمر ببطولة الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة النادي الأهلي ضد المصري البورسعيدي

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام المصري البورسعيدي اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ6 من بطولة الدوري المصري.

النادي الأهلي والمصري البورسعيدي

وستبدأ صافرة لقاء الأهلي أمام المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب "برج العرب".

القناة الناقلة لـ مباراة النادي الأهلي أمام المصري

وستذاع مواجهة الفريق الأحمر أمام النسر الأخضر عبر قناة "أون تايم سبورت" الفضائية الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويستعرض " الموجز" تردد قنوات " أون تايم سبورت" على النحو التالي:

تردد القناة: 10853.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل ترميز القناة: 27500.

جودة القناة: SD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12303.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

ردد القناة: 11681.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

جودة القناة: HD.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة النادي الأهلي ضد المصري

1. الزمالك - 11 نقطة.

2. بيراميدز - 11 نقطة.

3. المصري البورسعيدي - 11 نقطة.

4. زد - 9 نقاط.

5. الاتحاد السكندري - 9 نقاط.

6. الأهلي - 8 نقاط.

7. سيراميكا كليوباترا - 8 نقاط.

8. طلائع الجيش - 8 نقاط.

9. فاركو - 7 نقاط.

10. الجونة - 6 نقاط.

11. الاسماعيلي _ 6 نقاط.

12. سموحة - 5 نقاط.

13. بيتروجيت - 5 نقاط.

14. إنبي - 5 نقاط.

15. البنك الأهلي- 5 نقاط.

16. غزل المحلة - 5 نقاط.

17. مودرن سبورت - 4 نقاط.

18. حرس الحدود - 3 نقاط.

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