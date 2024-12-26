وولفر هامبتون يضرب مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون، بفوز وولفرهامبتون بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

بهذا الفوز يرتفع رصيد وولفرهامبتون إلي النقطة 15 يحتل بها المركز الـ 17 برصيد 15 نقطة، بينما يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 22 نقطة يحتل بها المركز الـ 14.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون

مواجهة فريق مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون، مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، انطلقت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون

تم نقل مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

مانشستر يونايتد أمام وولفر هامبتون

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب هزيمة مانشستر يونايتد أمام وولفر هامبتون

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. نادي آرسنال، 33 نقطة.

4- نادي نوتينجهام، 31 نقطة.

5. نادي بورنموث، 28 نقطة.

6. نادي أستون فيلا، 28 نقطة.

7. نادي مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نادي نيوكاسل، 26 نقطة.

9. نادي فولهام، 25 نقطة.

10. نادي برايتون، 25 نقطة.

11. نادي توتنهام 23 نقطة

12. نادي برينتفورد، 23 نقطة.

13. نادي مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. نادي وست هام، 20 نقطة.

15. نادي إيفرتون، 16 نقطة.

16.نادي كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. نادي ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. نادي ولفرهامبتون، 15 نقاط.

19. نادي إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. نادي ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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