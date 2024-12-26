بث مباشر مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي (3-1)

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

أتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعداداته جيدًا، للمباراة التي يخوضها أمام ليستر سيتي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

وتقام مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، على ملعب أنفيلد (معقل الريدز).

ويبدأ بث مباشر مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

بث مباشر ماتش ليفربول ضد ليستر سيتي

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي القادمة، عبر شاشة بي إن سبورت، كونها الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566. الاستقطاب- عمودي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054. الاستقطاب- أفقي. الترميز 27500. تصحيح الخطأ 2/3.

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر ستي

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم، فور انطلاق المواجهة.

انطلاق المباراة

دقيقة 6 / جوردان آيو يسجل هدف مبكر لفريقه ليستر سيتي في شباك ليفربول.

بعد مرور نصف ساعة من عمر هذا اللقاء، مازال ليستر سيتي متقدم على ليفربول بهدف دون رد.

دقيقة 37 / جو غوميز مدافع ليفربول يحصل على أول بطاقة صفراء في اللقاء.

دقيقة 43 / جوردان نجم ليستر يتلقى إنذار.

دقيقة 46 / ليفربول يدرك التعادل بهدف نجمه كودي جاكبو.

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وليستر سيتي بالتعادل الإيجابي.

دقيقة 49 / كورتيس جونز يحرز الهدف الثاني للريدز بعد تمريرة رائعة من ألكسيس ماك إليستير.

دقيقة 58 / يشير الحكم ببطاقة صفراء للاعب ليستر سيتي يانيك فيسترجارد.

دقيقة 58 / يتلقى أندرو روبرتسون لعب ليفربول بطاقة صفراء أيضًا.

دقيقة 80 / دومينيك سوبوسلاي نجم ليفربول يحصل على إنذار آخر في هذه المواجهة.

دقيقة 82 / محمد صلاح يحرز الهدف الثالث لفريق ليفربول.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على ليستر سيتي بنتيجة 3-1.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

مشاهدة ماتش ليفربول ضد ليستر سيتي

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليستر سيتي

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: جرافينبرج - أليكسيس ماك أليستر- كودي جاكبو.

الهجوم: لويس دياز- نونيز- محمد صلاح.

شاهد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

شاهد ماتش ليفربول ضد ليستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة

ليفربول وليستر سيتي اليوم

1- ليفربول، 39 نقطة.

2- تشيلسي، 35 نقطة.

3-آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام فورست، 31 نقطة.

5- بورنموث، 28 نقطة.

6- أستون فيلا، 28 نقطة.

7- مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8- نيوكاسل، 26 نقطة.

9- فولهام، 25 نقطة.

10- برايتون، 25 نقطة.

11- توتنهام، 23 نقطة.

12- برينتفورد، 23 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14- وست هام، 20 نقطة.

15- إيفرتون، 17 نقطة.

16- كريستال بالاس، 16 نقطة.

17- ليستر سيتي، 14 نقطة.

18- ولفرهامبتون، 12 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

محمد صلاح يسعى للحفاظ على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويسعى محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك ليستر سيتي اليوم من أجل الحفاظ على صدارته في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

ويتربع محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

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