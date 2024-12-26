خليجي 26.. مواعيد مباريات الجولة الثالثة وترتيب المجموعات

اشتعلت المنافسة في بطولة كأس الخليج العربي 2024 ( خليجي 26 )، بعد مرور جولتين في دور المجموعات، ونستعرض لكم فيما يلي، مواعيد مباريات الجولة الثالثة وترتيب المجموعات.

وتضم المجموعة الأولى في خليجي 26 كل من، الكويت، الإمارات، عمان، قطر، بينما يتواجد في الثانية، العراق، اليمن، السعودية، البحرين.

وشهدت منافسات الجولة والثانية في خليجي 26 نتائج نارية، وباتت المنافسة قوية، بين المنتخبات الثمانية.

ويرصد لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد الجولة الثالثة من خليجي 26 والقنوات الناقلة لها، وترتيب المجموعات.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة ببطولة خليجي 26

الكويت ضد قطر / الجمعة 26 ديسمبر / الرابعة والنصف عصرًا.

الإمارات ضد عمان / الجمعة القادمة / 4:30 عصرًا.

السعودية ضد العراق / السبت 27 ديسمبر / الرابعة والنـصف مساء.

البحرين ضد اليمن / السبت المقبل / 4:30 مساء.

القنوات الناقلة لمباريات خليجي 26

وتذاع مباريات خليجي 26 عبر القنوات الآتية:

قناة الكأس القطرية.

الكويت الرياضية.

الرياضية العراقية.

البحرين الرياضية.

أبوظبي الرياضية.

عمان الرياضية.

دبي الرياضية.

مواعيد مباريات خليجي 26 والقتوات الناقلة

ترتيب المجموعة الأول في كأس الخليج 2024

عمان (4 نقاط)

الكويت (4 نقاط)

الإمارات (نقطة وحيدة)

قطر (نقطـة )

ترتيب المجموعة الثانية في خـليجي 26

البحرين (6 نـقاط)

السعودية (3 نقاط)

العراق (3 نقاط)

اليمن (بدون نقـاط).

قائمة منتخب السعودية في كأس الخليج العربي

حراسة المرمى:محمد العويس، أحمد الكسار ونواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهي، عون السلولي، على لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، سعد آل موسى ونواف بوشل.

خط الوسط: ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عبدالملك العييري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، أيمن فلاته، عبدالعزيز العثمان، عبدالإله هوساوي وعبدالله رديف.

الهجوم: محمد القحطاني، فراس البريكان ، صالح الشهري.

قائمة منتخب البحرين في خليجي 26

وضمت قائمة البحرين كل من:

حراسة المرمى السيد محمد جعفر، إبراهيم لطف الله، وعمار محمد.

الدفاع: وليد الحيام، أمين بن عدي، السيد مهدي باقر، حمد شمسان، هزاع علي، عبد الله الخلاصي، محمد عادل، فينسنت إيمانويل، وجاسم الشيخ.

الوسط: عباس عصفور، السيد ضياء سعيد، السيد أحمد الوداعي، كميل الأسود، عبد الوهاب المالود، محمد مرهون، علي مدن، أحمد الشروقي، مهدي حميدان، وإبراهيم الختال.

الهجوم: مهدي عبد الجبار، حسين عبد الكريم، محمد الرميحي، وإسماعيل عبد اللطيف.

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