تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025

كشفت تقارير اليوم الخميس، عن تطورات جديدة، حول انتقال الجزائري بغداد بونجاح نجم نادي الشمال القطري، إلى الأهلي المصري قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت الفترة الماضية جدل واسع، حول انضمام بغداد بونجاح إلى النادي الأهلي، في ظل تدعيمات الأحمر قبل بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة.

وذكـر، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تسعـى جاهدًة لإتمام هذه الصفقة الهجومية، في الميركاتو الشتوي القادم، ولكن يوجد تعثرات في حسمها حتى الآن.

تطورات جديدة في صفقة بغداد بونجاح والأهلي

وعلم الموجز، أن نادي الشمال القطري سيهدي بونجاح للأهلي في فترة كأس العالم للأندية فقط على سبيل الإعارة، بينما يوجد عائق حتى الآن، وهو المقابل المادي الخاص باللاعب.

وأشارت تقارير اليوم، أن بونجاح طلب من الأهلي 500 ألف يورو من أجل إتمام تلك الصفقة، ولكن مازالت المفاوضات قائمة لخفض هذا المبلغ.

ويعد بغداد بونجاح أبرز المرشحين لدعن صفوف الأهلي في كأس العالم للأندية، بعدما أعلن الأحمر عن صفقته الأولى وهي استعارة لاعبه السابق حمدي فتحي من الوكرة القطري.

صفقة بغداد بونجاح والأهلي

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، على تواجد الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

ويفتتح الأهلي مباريات كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة إنترميامي الأمريكي، يوم الأحد 15 يونيو 2025.

مباراة الأهلي ضد المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري لموسم 2024-2025.

وتقام مباراة الأهلي ضد المصري، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على استاد برج العرب بالأسكندرية.

الجدير بالذكر، أن المارد الأحمر يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 4 جولات، الذي يتصدره الزمالك برصيد 11 نقطة بعد خوضه 6 مباريات.

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