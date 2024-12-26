بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون بالدوري الإنجليزي (0-2)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال المباراة لتحسين موقعهم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 39 نقطة.

بث مباشر ماتش مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون ف ي الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون ، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون، مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

نهاية المباراة بفوز وولفرهامبتون بثنائية نظيفة

د90+8.. وولفر هامبتون يسجل الهدف الثاني أمام مان سيتي

د90.. وولفرهامبتون يحافظ علي تقدمه بهدف

د75.. التسلل يحرم وولفر هامبتون من الهدف الثاني في شباك مان يونايتد

د58.. وولفرهامبتون يسجل الهدف الأول في مرمي مان يونايتد

د55.. تعادل سلبي بين الفريقين

د47.. طرد برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد

د46.. انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

د42.. تعادل سلبي بين مان يونايتد ونظيره وولفرهامبتون

د32.. إنذار جواو جوميز لاعب وولفرهامبتون

د30.. وولفرهامبتون يفرض التعادل علي مان يونايتد

د17.. التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين

د7.. إنذار برونو فيرنانديز لاعب مان يونايتد

د3.. إنذار ليني يورو لاعب مان يونايتد

د1.. انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون

مشاهدة ماتش مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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