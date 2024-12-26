محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقود الدولي المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول ضد ليستر سيتي، في المواجهة المرتقبة بينهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراة جديدة لفريق ليفربول ضد ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر ستي

ويحل ليستر سيتي ضيفًا على ليفربول، على ملعب آنفيلد، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، وذلك بتوقيت القاهرة، وتنطلق أيضًا في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ويسعى الريدز بقيادة مدربه أرني سلوت، إلى حسم هذا اللقاء لصالحه من أجل الحفاظ على صدارته في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأعلن أرني سلوت، عن تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم، والذي شهد تواجد محمد صلاح في الهجوم بجانب كل من، داروين نونيز، كودي جاكبو، ويستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون- فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - ريان جرافينبيرخ.

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.

بدلاء ليفربول اليوم أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وجلس على مقاعد بدلاء ليفربول كل من، كيليهر، واتارو اندو، لويس دياز، دومينيك سوبوسلاي، كييزا، هارفي إليوت، جوتا، كوانساه، تسيميكاس.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم على هذا النحو:

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

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