الدوري الإنجليزي.. ريمونتادا مشتعلة بين ليفربول وليستر سيتي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي.. اشتعلت المنافسة بين ليفربول وليستر سيتي في الشروط الأول من عمر المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم في بطولة البريميرليج.

واصطدم فريق ليفربول مع نظيره ليستر سيتي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

واستضاف ملعب آنفيد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، اليوم، التي حسم شوطها الأول المثير، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل فيما يلي.

أهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي

هز فريق ليستر سيتي شباك الريدز مبكرًا في هذا اللقاء، حيث أنه سجل الهدف الأول في الدقيقة 6 من عمر هذا اللقاء، عن طريق لاعبه جوردان آيو.

وأدرك ليفربول التعادل في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول بهدف لاعبه كودي جاكبو، بعد تمريرة رائعة من زميله ألكسيس ماك.

وانتهت أحداث الشوط الأول من ريمونتادا ليفربول وليستر سيتي النارية بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

أهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي

تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

ودخل ليفربول هذا اللقاء، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون- فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - ريان جرافينبيرخ.

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.

بدلاء ليفربول اليوم أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وجلس على مقاعد بدلاء ليفربول كل من، كيليهر، واتارو اندو، لويس دياز، دومينيك سوبوسلاي، كييزا، هارفي إليوت، جوتا، كوانساه، تسيميكاس.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي والمعلق

تذاع مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566. الاستقطاب- عمودي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054. الاستقطاب- أفقي. الترميز 27500. تصحيح الخطأ 2/3.

اقرأ أيضًا:

خليجي 26.. مواعيد مباريات الجولة الثالثة وترتيب المجموعات

تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025