تطورات جديدة في إصابة محمد حمدي لاعب الزمالك

تتابع جماهير نادي الزمالك، تطورات إصابة اللاعب محمد حمدي نجم الفريق لحظة بلحظة حيث أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب غادر المستشفى اليوم الخميس بعد الاطمئنان على حالته واستقرار حالة التنفس.

كان اللاعب قد تعرّض للإصابة خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء الثلاثاء بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وقام أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك بزيارة اللاعب في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية للاعب.

الجهاز الطبي للزمالك يكشف حجم إصابة محمد حمدي

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهازالطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمد حمدي خلال مواجهة طلائع الجيش التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الدكتور محمد أسامة، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب محمد حمدي أثبتت إصابته بشرخ في ضلعين، ووجود تجمع هوائي على الرئة وأنه تم وضع اللاعب تحت الملاحظة بالمستشفى تحسباً لإمكانية احتياجه لتدخل طبي للقيام بتنظيم عملية التنفس بشكل طبيعي.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري

من ناحية أخري يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة المقررة بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الزمالك ضد نظيره فريق الاتحاد السكندري، في الثامنة مساء الأحد المقبل 29 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

نادي الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد السكندري

من المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري الدفع بالأسماء الأتية:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبدالمجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبدالله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

جدول ترتيب الدوري المصري

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري ويأتي ترتيب الفرق كما يلي..

1. الزمالك - 11 نقطة

2. بيراميدز - 11 نقطة

3. المصري - 11 نقطة

4. زد - 9 نقاط

5. الاتحاد - 9 نقاط

6. النادي الأهلي - 8 نقاط

7. سيراميكا - 8 نقاط

8. طلائع الجيش - 8 نقاط

9. فاركو - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. الاسماعيلي - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 4 نقاط

18. حرس الحدود - 3 نقاط

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