شوط سلبي بين مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون بالدوري الإنجليزي

انتهي الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والمقررإقامتها مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال المباراة لتحسين موقعهم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 39 نقطة، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 22 نقطة بينما يحتل فريق ولفرهامبتون المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون

انطلقت مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون، مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون

تستطيع مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. نادي آرسنال، 33 نقطة.

4- نادي نوتينجهام، 31 نقطة.

5. نادي بورنموث، 28 نقطة.

6. نادي أستون فيلا، 28 نقطة.

7. نادي مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نادي نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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