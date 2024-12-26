ثلاثي في الهجوم.. تشكيل المصري أمام الأهلي في الدوري الممتاز

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة الأهلي، في إطار منافسات الأسبوع السادس ببطولة الدوري المصري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستضيف المصري البورسعيدي، نظيره الأهلي، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة مساءً، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل موسم 2024 -2025.

ويتواجد المصري البورسعيدي، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، من 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أى أهداف، بينما يأتي الأهلي في المركز السادس، برصيد 8 نقاط من 4 مواجهات فقط.

وسبق أن واجه علي ماهر، فريق الأهلي، في 14 مباراة ولم يحقق الفوز إلا في لقاء وحيد، وخسر 10 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وكان الفوز الوحيد لعلي ماهر على فريق الأهلي مع الأسيوطي سابقًا”بيراميدز حاليًا” في ربع نهائي كأس مصر بهدف نظيف، في 30 أبريل من عام 2018.

التقى على ماهر، مع مارسيل كولر، خلال 5 مباريات، بواقع 3 مباريات للأخير مع المصري ومباراتين لـ مودرن فيوتشر، فاز السويسري، في 3 مباريات أمام المصري وتعادل في مباراتين ضد فيوتشر.

بينما واجه المصري البورسعيدي، نظيره الأهلي، خلال 112 مباراة، تمكن خلالها المارد الأحمر من الفوز في 68 لقاء، بينما حقق المصري الفوز في 15 مباراةـ، وتعادل الفريقين في 29 مواجهة.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، خالد صبحي، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: سامادو، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: فخرالدين بن يوسف، أحمد القرموطي، محمد الشامي.

القوات الناقلة لـ مباراة المصري والأهلي فى الدوري الممتاز

تقوم قناة أون تايم سبورتس، بنقل مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى، في الجولة السادسة لـ الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على On Time Sports HD1.

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