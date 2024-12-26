تعديلات مفاجئة في تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويخوض فريق الأهلي، مباراة مثيرة أمام المصري البورسعيدي، على استاد برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي الأهلي في المركز السادس، بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 8 نقاط، من 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة، فيما يملك المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أى أهداف.

تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي، حسين الشحات.

قائمة غيابات الأهلي ضد المصري في دوري نايل

محمود كهربا - رؤية فنية.

رضا سليم - تمزق جزئي في غضروف الركبة.

طاهر محمد طاهر - تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية.

يوسف أيمن - رؤية فنية.

كريم نيدفيد - رؤية فنية.

محمد هاني - تمزق في الرباط الخارجي للركبة.

كريم فؤاد - قطع في الرباط الصليبي.

علي معلول - قطع جزئي في وتر إكيلس.

مصطفى أبو الخير - رؤية فنية.

محمد عبد الله - عضلة أمامية.

مصطى مخلوف - رؤية فنية.

القوات الناقلة لـ مباراة الأهلى والمصري فى دوري نايل

تنقل قنوات أون تايم سبورتس، مباريات الأهلي في الدوري الممتاز، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي على On Time Sports HD1، في الجولة السادسة لـ الدوري المصري.

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