حقيقة مفاوضات الوداد المغربي مع سيف الجزيري مهاجم الزمالك

ترددت خلال الساعات الأخيرة، أنباء عن فتح نادي الوداد المغربي، خط اتصال مع النجم التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك لضمه لصفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

وقالت تقارير صحفية مغربية، أن الوداد المغربي يسعي لتدعيم خط هجومه عقب رحيل السنغالي مباي نيانج مهاجم ميلان الاسبق عن صفوفه ويضع سيف الجزيري في مقدمة أولوياته.

تطورات أزمة سيف الجزيري مع الزمالك

يرصد الموجز، تطورات أزمة سيف الجزيري مع الزمالك حيث شهدت الساعات الأخيرة إرسال محامي التونسي سيف الدين الجزيري إنذارا لنادي الزمالك بسبب مستحقات اللاعب المتأخرة، قبل اتخاذ خطوة شكوى النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

محامي الجزيري يكشف سر أزمة اللاعب

كشف أنيس بن ميم، محامى التونسى سيف الدين الجزيرى لاعب نادى الزمالك، أن اللاعب لم يحصل على مستحقاته لمدة 7 أشهر، قبل أن يخطر النادى بفسخ عقده حال عدم تلقيه مستحقاته.

وأضاف محامي الجزيرى أن اللاعب يحق له المطالبة بمستحقاته كاملة فى العقد الجديد الذي ينتهى فى 2027 ويحق ويحق له فسخ تعاقده بعد 15 يوماً، مشيرا إلي أن رئيس الزمالك وعده بتسوية الأمور والتواصل معى لكن هذا لم يحدث.

الجزيري يرفض تخفيض قيمة عقده الجديد بنسبة 40 %

أكد محامي سيف الدين الجزيري أن اللاعب رفض تخفيض قيمة عقده الجديد مع الزمالك بنسبة 40% بعد تراجع الإدارة عن الاتفاق القديم.

محامي الجزيري يكشف العروض المصرية للاعب

وقال أنيس بن ميم، محامى التونسى سيف الدين الجزيرى أن اللاعب تلقي اتصالات من أندية مصرية فى الوقت الحالي، لكن لم تصل إلى أن تصبح عروضا رسمية حتي الأن.

الزمالك

الزمالك ضد الاتحاد السكندري

من ناحية أخري يواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري، في المباراة المقررة بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره فريق الاتحاد السكندري، تنطلق في الثامنة مساء غد الأحد 29 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد السكندري

من المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد السكندري الدفع بالأسماء الأتية:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبدالمجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبدالله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

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