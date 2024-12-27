موعد مباراة السعودية ضد العراق في خليجي 26 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الخليجية، صوب موعد مباراة السعودية ضد العراق والقنوات الناقلة لها، والتي تجمع بينهما في بطولة كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

ينتظر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مباراة هامة أمام العراق، في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الخليج العربي (خليجي 26).

ويستهدف المنتخب السعودي الفوز في هذا اللقاء، من أجل ضمان التأهل إلى نصف نهائي خليجي 26، وهذا ما يسعى إليه المنتخب العراقي أيضًا.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة السعودية والعراق في خليجي 26 والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى ترتيب المجموعة وقائمة المنتخبين.

موعد مباراة السعودية ضد العراق

ومن المقرر أن يكون يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري، هو موعد مباراة السعودية ضد العراق في ثالث جولات خليجي 26.

ويطلق الحكم صافرة هذه المواجهة الخليجية، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق

وتذاع مباراة السعودية والعراق في خليجي 26 عبر قنوات، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

موعد مباراة السعودية ضد العراق والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعة السعودية والعراق في خـليجي 26

البحرين (6 نـقاط)

السعودية (3 نقاط)

العراق (3 نقاط)

اليمن (بدون نقـاط).

قائمة منتخب السعودي في خليجي 26

وجاءت قائمة المنتخب السعودي في خليجي 26 على النحو التالي:

حراسة المرمى:محمد العويس، أحمد الكسار ونواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهي، عون السلولي، على لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، سعد آل موسى ونواف بوشل.

الوسط: ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عبدالملك العييري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، أيمن فلاته، عبدالعزيز العثمان، عبدالإله هوساوي وعبدالله رديف.

خط الهجوم: محمد القحطاني، فراس البريكان ، صالح الشهري.

قائمة العراق في خليجي 26

حراسة المرمى: محمد حسن وكميل سعد وجلال حسن.

الدفاع: زيد تحسين وريبين سولاقا وعلي عدنان وأحمد يحيي ومناف يونس وعلي فائز وآدم طالب وأحمد مكنزي ومصطفى سعدون ومهند جعاز.

خط الوسط: إبراهيم بايش وعلي جاسم وزيدان إقبال وأمير العماري وأمجد عطوان ويوسف أمين وبيتر كوركيس ولوكاس شليمون وأحمد ياسين وماركو فرج.

وفي الهجوم: علي يوسف ومهند علي وأيمن حسين وأمين الحموي.

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