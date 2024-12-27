الكويت تتأهل لنصف نهائي خليجي 26 عقب التعادل ضد قطر1-1

انتهت مباراة الكويت ضد قطر، بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبرالجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”.

شهدت المباراة إثارة كبيرة حتي الثواني الأخيرة حيث ظل منتخب الكويت متقدما بهدف حتي الدقيقة 90+9 حين تمكن المنتخب القطري من إدراك التعادل الذي لم يسعفه وودع البطولة وتأهل المنتخب الكويتي لنصف نهائي خليجي 26.

موعد مباراة الكويت ضد قطر في كأس الخليج العربي

انطلقت مباراة الكويت ضد قطر، مساء اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، وذلك في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت ضد قطر في كأس الخليج العربي

تم نقل مباراة منتخب الكويت ضد نظيره القطري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، عبر قنوات SSC الرياضية، التي تخصص قناة SSC News HD لبث مباراة الكويت ضد قطر.

الكويت ضد قطر

تشكيل الكويت ضد قطر في خليجي 26

جاء تشكيل الكويت ضد قطر كالآتي:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي

الدفاع: مشاري الغنام- ناصر خضر- خالد إبراهيم- فهد الهاجري.

خط الوسط: سلطان العنزي- على خلف- أحمد الظفيري.

الهجوم: يوسف ماجد- محمد دحام- يوسف ناصر

تشكيل قطر ضد الكويت

يرصد "الموجز" تشكيل قطر ضد الكويت وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: همام الأمين- لوكاس مينديز- طارق سلمان.

خط الوسط: حازم شحاتة- إبراهيم الحسن- أحمد فتحي- جاسم جابر- عبدالرحمن مصطفى.

خط الهجوم: أكرم عفيف- المعز على.

ترتيب مجموعة قطر والكويت في خليجي 26

1. منتخب عمان (5 نقاط)

2. منتخب الكويت (5 نقاط)

3. منتخب الإمارات (نقطتين)

4. منتخب قطر (نقطتين)

عمان تتأهل لنصف نهائي خليجي 26

تأهل المنتخب العماني إلي نصف نهائي بطولة خليجي 26 عقب التعادل أمام الإمارات بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبرالجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

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