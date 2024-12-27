القصة الكاملة حول مفاوضات النادي الأهلي مع بغداد بونجاح.. كواليس حصرية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المستجدات حول مفاوضات الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الحالي.

ويعتبر بغداد بونجاح واحدًا من النجوم اللامعة في بطولة القطري بعدما أحرز 11 هدفًا هذا الموسم مع فريقه الشمال ليعتلي خلالها ترتيب هدافي الدوري المحلي.

وبدأ النادي الأهلي الاهتمام بقوة للتعاقد مع بغداد بونجاح في الميركاتو الشتوي المقبل من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم الحالي بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر.

بغداد بونجاح يرحب بالانضمام إلى النادي الأهلي بـ يناير

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " الموجز" أن بغداد بونجاح يُلقى دعم كبير للغاية من جانب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الذي أبدى تحرك قوي للتعاقد معه في الشتاء الحالي.

وأضاف المصدر أن الخطيب قد استغل تواجده في قطر مع بعثة النادي الأهلي أثناء مباريات الإنتركونتيننتال لفتح ملفات عديدة حول ضم بعض النجوم من الدوري القطري أبرزهم بغداد بونجاح.

وتابع المصدر أن الخطيب قد تواصل مع مسؤولي نادي الشمال القطري للتعاقد مع بغداد بونجاح في الميركاتو الشتوي المقبل من أجل تدعيم النادي الأهلي.

بغداد بونجاح

وأشار المصدر إلى أن نادي الشمال أبدى ترحيبًا مبدئيًا في التخلي عن بغداد بونجاح لصالح النادي الأهلي ولكن في بطولة كأس العالم للأندية فقط بدون مقابل.

وأضاف المصدر أن هناك محاولات تجرى في الوقت الحالي بين مسؤولي الناديين لإنهاء الصفقة لصالح المارد الأحمر في يناير المقبل لمدة 6 أشهر.

بغداد بونجاح

وأنهى حديثه بغداد بونجاح بالفعل أبدى مرونة كبيرة في الرحيل إلى النادي الأهلي بدايًة من يناير المقبل بعد جلسته مع محمود الخطيب كما يحاول إقناع مسؤولي ناديه أيضًا بالموافقة.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي إنبي في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق إنبي يوم الأثنين 30 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب "بتروسبورت".

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