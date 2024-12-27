عمان تتأهل لنصف نهائي خليجي 26 عقب التعادل ضد الإمارات 1-1

انتهت مباراة الإمارات ضد عمان، بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب عمان إلي نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” التي تقوم دولة الكويت باستضافة منافساتها في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من ينايرالقادم .

تعادل الإمارات ضد عمان في كأس الخليج العربي

قمة الإمارات ضد عمان، التي جمعتهما اليوم الجمعة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، انطلقت في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الإمارات ضد عمان في كأس الخليج العربي

تم نقل مباراة منتخب الإمارات ضد نظيره منتخب عمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، عبر قنوات SSC الرياضية.

عمان ضد الإمارات

تشكيل الإمارات ضد عمان في خليجي 26

جاء تشكيل الإمارات ضد عمان كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسي

الدفاع: خالد الظنحاني - خليفة الحمادي - محمد العطاس - ماركوس ميلوني

خط الوسط: ماكينزي هانت - يحيى نادر - فابيو ليما

الهجوم: حارب عبد الله – يحيى الغساني- برونو

تشكيل عمان ضد الإمارات

يرصد "الموجز" تشكيل عمان ضد الإمارات ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

خط الدفاع: محمد المسلمي، أحمد الخميسي، على البوسعيدي، أمجد الحارثي

خط الوسط: حارب السعدي، أرشد العلوي، المنذر العلوي

خط الهجوم: عصام الصبحي، جميل اليحمدي، عبد الرحمن المشيفري

الكويت ضد قطر

انتهت مباراة الكويت ضد قطر بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما بنفس المجموعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”.

ترتيب مجموعة عمان والإمارات في خليجي 26

1. منتخب عمان (5 نقاط)

2. منتخب الكويت (5 نقاط)

3. منتخب الإمارات (نقطتين)

4. منتخب قطر (نقطتين)

اقرأ أيضًا:

طالبهم بعدم التفريط بالنقاط.. جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بمران اليوم

القصة الكاملة حول مفاوضات النادي الأهلي مع بغداد بونجاح.. كواليس حصرية



