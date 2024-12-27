ينتظر محبو كرة القدم المحلية، موعد مباراة الزمالك القادمة في بطولة الدوري المصري لهذا الموسم 2024-2025، وهذا ما نرصد تفاصيله لكم فيما يلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواصلة مشواره في بطولة دوري المصري بهذا الموسم، علمًا أنه حسم جولته الأخيرة بالتعادل الإيجابي أمام طلائع الجيش.

ومن المقرر أن يأتي موعد مباراة الزمالك القادمة، ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري بنخستها الحالية (دوري نايل).

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها بالتردد بجانب ترتيب دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك القادمة

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري، هو يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، على استاد القاهرة.

وتبدأ صافرة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري القادمة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة الزمالك القادمة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة

وتذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المرتقبة في الدوري المصري، عبر فضائية أون تايم سبورت والتي يأتي ترددها على هذا النحو:

القمر الصناعي : النايل سات.

تردد قناة اون سبورت : 11861.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة : HD.

جدول ترتيب الدوري المصري

1. الأهلي - 11 نقطة

2. الزمالك - 11 نقطة

3. المصري - 11 نقطة

4. بيراميدز - 11 نقطة

5. زد - 9 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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