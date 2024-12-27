موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد القادم وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل مباراة نادي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري.



موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد القادم الموافق 29-12-2024 وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي ضمن منافساتالجولة السابعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدور المصري



وتذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري على شبكة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط ومصر.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، فيما يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

الزمالك





مباراة الزمالك وطلائع الجيش



وكانت أقيمت مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة الماضية على استاد الكلية الحربية وكانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمنالجولة السادسة من مسا دوري نايل.

وبهذا التعادل، رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة، محتلاً المركز الأول في جدول الترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 8 نقاط ليحتل المركزالثامن.





جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1. النادي الأهلي - 11 نقطة

2. الزمالك - 11 نقطة

3. المصري - 11 نقطة

4. بيراميدز - 11 نقطة

5. زد - 9 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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