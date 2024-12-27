طالبهم بعدم التفريط بالنقاط.. جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بمران اليوم

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة،استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري.

وتحدث المدير الفني عن أهمية لقاء الاتحاد السكندري، وطالب اللاعبين بعدم التفريط في أي نقطة وشدد على ضرورة تحقيق الفوز للاستمرار فيالمنافسة بقوة على بطولة الدوري.

جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بمران اليوم

وأكد جروس على ثقته في قدرات اللاعبين على استعادة الانتصارات، وطالبهم ببذل أقصى جهد في الفترة الحالية لتحقيق الأهداف.

وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني برنامج التدريب خلال مران اليوم استعداداً للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري



ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد القادم الموافق 29-12-2024 وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي ضمن منافساتالجولة السابعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدور المصري



وتذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري على شبكة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط ومصر.



مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وكانت أقيمت مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة الماضية على استاد الكلية الحربية وكانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمنالجولة السادسة من دوري نايل.





جدول ترتيب الدوري المصري

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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