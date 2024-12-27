انتهت الحكاية..سيف الجزيري خارج حسابات نادي الزمالك

خرج اللاعب الدولي التونسي سيف الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حسابات المدرب السويسري كريستيان جروس خلال الفترة المقبلة.

ويعود ذلك إلى عدم قناعة جروس بمستوى اللاعب في الفترة الأخيرة، مما أثر على فرصه في المشاركة مع الفريق وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا القرار.

اللاعب الدولي التونسي سيف الجزيري



وكانت بداية الأزمة عندما قام سيف الجزيري بتقديم إنذار لنادي الزمالك بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية لعدة أشهر، ويبدو أن هذاالإنذار جاء في توقيت حساس، حيث يعتزم اللاعب اتخاذ خطوات رسمية لتقديم شكوى للنادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأمر الذي قد يزيدمن تعقيد وضعه مع الزمالك ولهذا السبب ايضا قرر جروس خروجه من حسابته لعدم تركيزه والانشغال بالمستحقات.

وتستمر الأحاديث في الأيام حول مستقبه الجزيري، في ظل الظروف الحالية، حيث يواجه تحديات كبيرة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن مستقبله الرياضي.

سيف الجزيري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد القادم وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد القادم الموافق 29-12-2024 وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدور المصري

وتذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري على شبكة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط ومصر.



جدول ترتيب الدوري المصري

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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