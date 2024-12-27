الزمالك يعلن عن قميصه الجديد لموسم 2024 - 2025.. شاهد بالصور

كشف نادي الزمالك عن القميص للموسم الرياضي الجديد الجديد الذي ستخوض به الفرق الرياضية في القلعة البيضاء مبارايتهم لموسم 2024 - 2025 وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز صور القميص الجديد للأبيض.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورًا للقميص الجديد شارك فيها بعض لاعبى الفريق، مثل عمر جابر وأحمد حمدى وحسام عبد المجيد ومحمد عبدالشافى، كما شارك فى التصوير بالقميص الجديد أحمد الأحمر، وعدد من فرق السيدات.





موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري



وفي سياق أخر يلتقي نادي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد القادم الموافق 29-12-2024 وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدور المصري



وتذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري على شبكة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط ومصر.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وكانت أقيمت مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة الماضية على استاد الكلية الحربية وكانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمنالجولة السادسة من دوري نايل.



بهذا التعادل، رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة، محتلاً المركز الأول في جدول الترتيب، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثامن.

جدول ترتيب الدوري المصري



1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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