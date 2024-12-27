بث مباشر مباراة الإمارات ضد عمان في كأس الخليج العربي (0-0)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشربث مباشرلمباراة الإمارات ضد عمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبرالجاري.

بث مباشر مباراة الإمارات ضد عمان

تقام منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير القادم بدولة الكويت وتشهد البطولة مواجهات نارية في دور المجموعات.

مشاهدة مباراة الإمارات ضد عمان في كأس الخليج العربي لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الإمارات ضد عمان في كأس الخليج العربي

تنطلق مباراة الإمارات ضد عمان، مساء اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، وذلك في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

د5.. التعادل السلبي بين الفريقين

د1..انطلاق المباراة

مشاهدة ماتش الإمارات ضد عمان في كأس الخليج العربي

بث مباشر ماتش الإمارات ضد عمان

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب الإمارات ضد نظيره منتخب عمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، عبر قنوات SSC الرياضية.

الإمارات ضد عمان

تشكيل الإمارات ضد عمان في خليجي 26

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الإمارات ضد عمان كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسي

الدفاع: خالد الظنحاني - خليفة الحمادي - محمد العطاس - ماركوس ميلوني

خط الوسط: ماكينزي هانت - يحيى نادر - فابيو ليما

الهجوم: حارب عبد الله – يحيى الغساني- برونو

تشكيل عمان ضد الإمارات ضد الكويت

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

خط الدفاع: محمد المسلمي، أحمد الخميسي، على البوسعيدي، أمجد الحارثي

خط الوسط: حارب السعدي، أرشد العلوي، المنذر العلوي

خط الهجوم: عصام الصبحي، جميل اليحمدي، عبد الرحمن المشيفري

ترتيب مجموعة عمان ضد الإمارات في خليجي 26

1. منتخب عمان (4 نقاط)

2. منتخب الكويت (4 نقاط)

3. منتخب الإمارات (نقطة وحيدة)

4. منتخب قطر (نقطـة)

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