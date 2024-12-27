بث مباشر مباراة الكويت ضد قطر في كأس الخليج العربي 11 دقيقة (0-0)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشربث مباشرلمباراة الكويت ضد قطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبرالجاري.

بث مباشر مباراة الكويت ضد قطر

تقام منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير القادم بدولة الكويت وتشهد البطولة مواجهات نارية في دور المجموعات.

مشاهدة مباراة الكويت ضد قطر في كأس الخليج العربي لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الكويت ضد قطر في كأس الخليج العربي

تنطلق مباراة الكويت ضد قطر، مساء اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، وذلك في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

د11.. التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين

د1.. انطلاق مباراة الكويت ضد قطر

مشاهدة ماتش الكويت ضد قطر في كأس الخليج العربي

بث مباشر ماتش الكويت ضد قطر

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب الكويت ضد نظيره القطري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، عبر قنوات SSC الرياضية، التي تخصص قناة SSC News HD لبث مباراة الكويت ضد قطر.

الكويت ضد قطر

تشكيل الكويت المتوقع ضد قطر في خليجي 26

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الكويت ضد قطر كالآتي:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي

الدفاع: مشاري الغنام- ناصر خضر- خالد إبراهيم- فهد الهاجري.

خط الوسط: سلطان العنزي- على خلف- أحمد الظفيري.

الهجوم: يوسف ماجد- محمد دحام- يوسف ناصر

تشكيل قطر المتوقع ضد الكويت

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: همام الأمين- لوكاس مينديز- طارق سلمان.

خط الوسط: حازم شحاتة- إبراهيم الحسن- أحمد فتحي- جاسم جابر- عبدالرحمن مصطفى.

خط الهجوم: أكرم عفيف- المعز على.

ترتيب مجموعة قطر والكويت في خليجي 26

1. منتخب عمان (4 نقاط)

2. منتخب الكويت (4 نقاط)

3. منتخب الإمارات (نقطة وحيدة)

4. منتخب قطر (نقطـة)

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