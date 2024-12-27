موعد مباراة الكويت ضد قطر في خليجي 26 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار محبو كرة القدم في الوطن العربي، نحو موعد مباراة الكويت ضد قطر في كأس الخليج العربي 2024 ( خليجي 26 ) والقنوات الناقلة لها.

وحرص موقع الموجز، على أن يقدم لمتابعيه في هذا التقرير كل ما يخص مباراة الكويت ضد قطر في خليجي 26.

يستعد منتخب الكويت الأول لكرة القدم، لاستكمال مشواره في كأس الخليج العربي 2024، بمواجهة نظيره قطر في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات

موعد مباراة الكويت ضد قطر

وتحدد موعد مباراة الكويت ضد قطر في ثالث جولات خليجي 26، على أن يكون مساء الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024.

ويطلق الحكم صافرة هذا اللقاء الخليجي، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، وعند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر

وتتمثل أبرز القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في خليجي 26 في التالي:

قناة الكأس القطرية.

الكويت الرياضية.

الرياضية العراقية.

البحرين الرياضية.

أبوظبي الرياضية.

عمان الرياضية.

دبي الرياضية.

موعد مباراة الكويت ضد قطر والقنوات الناقلة

معلق مباراة الكويت وقطر

وتقرر أن يعلق على مباراة الكويت ضد قطر القادمة في خليجي 26، كل من عبدالله الحربي وخالد المديفر عبر قناة SSC News HD.

تشكيل الكويت المتوقع لمباراة قطر في خليجي 26

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الكويت ضد قطر كالآتي:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي

الدفاع: مشاري الغنام- ناصر خضر- خالد إبراهيم- فهد الهاجري.

خط الوسط: سلطان العنزي- على خلف- أحمد الظفيري.

الهجوم: يوسف ماجد- محمد دحام- يوسف ناصر

تشكيل قطر المتوقع لمباراة الكويت

ويأتي تشكيل قطر المتوقع ضد الكويت على هذا النحو:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: همام الأمين- لوكاس مينديز- طارق سلمان.

خط الوسط: حازم شحاتة- إبراهيم الحسن- أحمد فتحي- جاسم جابر- عبدالرحمن مصطفى.

الهجوم: أكرم عفيف- المعز على.

ترتيب مجموعة قطر والكويت في خليجي 26

ويأتي ترتيب المجموعة الأول قبل هذه المواجهة كالآتي:

عمان (4 نقاط)

الكويت (4 نقاط)

الإمارات (نقطة وحيدة)

قطر (نقطـة )

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