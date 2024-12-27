الإمارات تضرب عمان بهدف في الشوط الأول بخليجي 26

انتهي الشوط الأول من مباراة الإمارات ضد عمان، بتقدم الإمارات بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”.

تقوم دولة الكويت باستضافة منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من ينايرالقادم وتشهد البطولة مواجهات ساخنة في دور المجموعات.

موعد مباراة الإمارات ضد عمان في كأس الخليج العربي

مواجهة الإمارات ضد عمان، التي تجمعهما حاليا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، انطلقت في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد عمان في كأس الخليج العربي

يمكنك متابعة مباراة منتخب الإمارات ضد نظيره منتخب عمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، عبر قنوات SSC الرياضية.

الإمارات ضد عمان

تشكيل الإمارات ضد عمان في خليجي 26

جاء تشكيل الإمارات ضد عمان كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسي

الدفاع: خالد الظنحاني - خليفة الحمادي - محمد العطاس - ماركوس ميلوني

خط الوسط: ماكينزي هانت - يحيى نادر - فابيو ليما

الهجوم: حارب عبد الله – يحيى الغساني- برونو

تشكيل عمان ضد الإمارات

يرصد "الموجز" تشكيل عمان ضد الإمارات ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

خط الدفاع: محمد المسلمي، أحمد الخميسي، على البوسعيدي، أمجد الحارثي

خط الوسط: حارب السعدي، أرشد العلوي، المنذر العلوي

خط الهجوم: عصام الصبحي، جميل اليحمدي، عبد الرحمن المشيفري

ترتيب مجموعة عمان والإمارات في خليجي 26

1. منتخب عمان (4 نقاط)

2. منتخب الكويت (4 نقاط)

3. منتخب الإمارات (نقطة وحيدة)

4. منتخب قطر (نقطـة)

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