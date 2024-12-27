ليفربول يواجه تحدي جديد بسبب غياب سوبوسلاي أمام وست هام.. تفاصيل

تلقى فريق كرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي صدمة قبل مباراته المقبلة ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيفتقد خدمات لاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي بسبب الإيقاف.



وجاء ذلك بعد أن حصل دومينيك سوبوسلاي على البطاقة الصفراء الخامسة له هذا الموسم خلال المباراة الأخيرة ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.





مباراة ليفربول وليستر سيتي



وتألق نادي ليفربول في مباراة ليستر سيتي الأخيرة في الدوري، حيث تمكن من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعزز موقعه في صدارة الدوري برصيد 42 نقطة، في المقابل، تراجع رصيد ليستر سيتي إلى 14 نقطة، ليظل في المركز الثامن عشر.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري



ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره وست هام وذلك في المباراة التي ستقام مساء يوم الأحد القادم في تمام الساعة 8:15 بتوقيت الرياض، وستكون متاحة عبر شاشة بي إن سبورتس وذلك في منافسات مسابقة الدور الإنجليزي الممتاز.





تشكيل ليفوبول المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.



في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

وفي خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.



اما خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.







ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ19





1- ليفربول 42 نقطة

2- تشيلسي 35 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتينجهام فورست 31 نقطة

5- بورنموث 28 نقطة

6- أستون فيلا 28 نقطة

7- مانشستر سيتي 27 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

9- فولهام 25 نقطة

10- برايتون 25 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 20 نقطة

15- إيفرتون 16 نقطة

16- كريستال بالاس 16 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- وولفرهامبتون 12 نقطة

19- إبسويتش تاون 12 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط





اقرأ أيضًا:

انفراد لـ الموجز.. حسام البدري يكشف مفاجأة نارية عن وجهته المقبلة

أوكلاند سيتي لـ الموجز: الأهلي متعطش دائمًا للنجاح ولم نرغب في مواجهته بالمونديال