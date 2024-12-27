برشلونة يقترب من ضم نجم بايرن ميونيخ.. ويوجه صدمة لـ ليفربول

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة كبرى بصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستهدف هانز فليك، المدير الفني لـ برشلونة، تعزيز صفوف الفريق بصفقة من ناديه السابق، بايرن ميونخ، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

يبحث برشلونة عن ضم جناح جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وقد ارتبطت تقارير صحفية بأسماء مثل نيكو ويليامز ورافائيل لياو.

برشلونة يقترب من ضم ساني

ووفقًا لموقع "Caught Offside"، فإن ليروي ساني، نجم بايرن ميونخ، يتواجد أيضًا ضمن اهتمامات فليك مدرب برشلونة ، الذي يعرفه جيدًا كونه من ضمه للفريق البافاري.

وأضاف الموقع أن ساني يعتبر الانتقال إلى برشلونة خيارًا مفضلًا بالنسبة له، مقارنة بأندية أخرى مثل ليفربول.

ليروي ساني- بايرن ميونخ

عانى ساني من موسم صعب مع بايرن، مما أدى إلى شائعات عن إمكانية رحيله، ولكن قدرة برشلونة على التعاقد معه ستعتمد على وضعه المالي بحلول الصيف المقبل.

وكان ليفربول قد أبدى اهتمامًا قوية بالتعاقد مع الدولي الألماني ليروي ساني جناح فريق بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي المقبل وذلك في ظل اقتراب اللاعب المصري محمد صلاح من الرحيل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري حيث تشير التقارير إلى إحتمالية رحيله في نهاية الموسم خاصًة لعدم وجود اتفاق لتجديد عقده.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي برشلونة للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي بارباسترو في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وستنطلق مواجهة برشلونة أمام منافسه بارباسترو يوم السبت الموافق الرابع من شهر يناير المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" على النحو التالي:



1. أتلتيكو مدريد، 41 نقطة.

2. ريال مدريد، 40 نقطة.

3. برشلونة، 38 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 36 نقطة.

5. فياريال، 30 نقطة.

6. مايوركا، 30 نقطة.

7. ريال سوسيداد، 25 نقطة.

8. جيرونا، 25 نقطة.



9. ريال بيتيس، 25 نقطة.

10. أوساسونا، 25 نقطة.

11. سيلتا فيجو، 24 نقطة.

12. رايو فاليكانو، 22 نقطة.

13. لاس بالماس، 22 نقطة.

14. إشبيلية، 22 نقطة.



15. ليجانيس، 18 نقطة.

16. ألافيس، 17 نقطة.

17. خيتافي، 16 نقطة.

18. إسبانيول، 15 نقطة.

19. بلد الوليد، 12 نقطة.

20. فالنسيا، 12 نقطة.

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