بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يضرب ليستر سيتي بثلاثية صاروخية في الدوري الإنجليزي

قاد الدولي المصري محمد صلاح، فريق ليفربول إلى الفوز على ليستر سيتي، في الريمونتادا النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ونجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، أهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي

افتتح فريق ليستر سيتي التسجيل مبكرًا في هذه المواجهة، حيث أنه سجل الهدف الأول في الدقيقة 6، عن طريق لاعبه جوردان آيو.

وتعادل ليفربول في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول بهدف لاعبه كودي جاكبو، بعد تمريرة رائعة من زميله ألكسيس ماك، قبل أن يسجل كورتيس جونز الهدف الثاني للريدز من صناعة ألكسيس أيضًا.

وسجل محمد الثالث الهدف الثالث لفريق ليفربول، بصاروخية نارية سكنت شباك ليستر في الدقيقة 82، بعد أسيسيت ولا أروع من كودي جاكبو، لينتهي هذا اللقاء بفوز الريدز بنتيجة 3-1.

وبعد هذا الفوز، تمكن ليفربول من تعزيز صدارته بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 42، والذي يأتي على النحو التالي.

أهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول

1- ليفربول، 42 نقطة.

2- تشيلسي، 35 نقطة.

3-آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام فورست، 31 نقطة.

5- بورنموث، 28 نقطة.

6- أستون فيلا، 28 نقطة.

7- مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8- نيوكاسل، 26 نقطة.

9- فولهام، 25 نقطة.

10- برايتون، 25 نقطة.

11- توتنهام، 23 نقطة.

12- برينتفورد، 23 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14- وست هام، 20 نقطة.

15- إيفرتون، 17 نقطة.

16- كريستال بالاس، 16 نقطة.

17- ليستر سيتي، 14 نقطة.

18- ولفرهامبتون، 12 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

محمد صلاح يعزز صدراته في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وعزز الدولي المصري محمد صلاح صدراته في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى الهدف رقم 16 له هذا الموسم.

ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح اليوم كما يلي:

1 محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

2 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

3 كول بالمر، تشيلسي، 12 هدفًا.

4 ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 10 أهداف.

5 بريان مبيومو، برينتفورد، 10 أهداف.

6 كريس وود، نوتينجهام فورست، 10 أهداف.

7 نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 9 أهداف.

8 ويسا، برينتفورد، 9 أهداف.

9 ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 9 أهداف.

10 جيمس ماديسون، توتنهام، 8 أهداف.

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