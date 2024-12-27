ماذا قدم سيف الجزيري مع الزمالك قبل أزمة تهديد شكوى الفيفا؟..أرقام مثيرة

ترغب جماهير كرة القدم، في معرفة أبرز ما قدمه التونسي سيف الجزيري مع الزمالك، قبل أزمة تهديد الفيفا التي اشتعلت بينهما خلال الفترة الماضية.

وبات أزمة سيف الجزيري مع الزمالك، حديث الساعة على الساحة الكروية، خاصة بعدما قام اللاعب بتهديد النادي، بأنه سيقدم شكوى ضده للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب مستحقاته المتأخرة.

وبدأت هذه الأزمة، بعدما تلقت إدارة نادي الزمالك، إنذار من محامي الجزيري، يطلب فيه اللاعب الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأشار اللاعب أنه في حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال أسبوعين سيتقدم بشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ولم يوجد أي تطورات جديدة حول هذه الأزمة، سوى أن اللاعب التونسي خرج من حسابات نادي الزمالك، وأوشك على الرحيل.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، أبرز أرقام سيف الجزيري مع الزمالك قبل الأزمة القائمة بينهما.

أرقام سيف الجزيري مع الزمالك

وخاض سيف الجزيري خلال الـ 140 مباراة شارك اللاعب في 8644 دقيقة، ساهم خلالها بـ 56 هدفا بواقع تسجيل 37 هدفا وصناعة 19 هدفا.

وفي الموسم الحالي، شارك الجزيري مع الزمالك في 12 مباراة، بواقع 708 دقيقة، سجل خلالهم هدفين فقط وتلقى بطاقتين صفراوين.

أرقام سيف الجزيري مع الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري، مساء يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة دوري نايل.

وتنطلق صافرة هذه المواجهة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

الجدير بالذكر، أن نادي الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في جولتين، وتلقي هزيمة واحدة.

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