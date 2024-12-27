تطورات جديدة حول إصابة نجم نادى الزمالك الخطيرة.. كواليس مثيرة

كشفت مصادر داخل نادى الزمالك عن اخر التطورات الصحية لإصابة محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.

وتعرض محمد حمدي لإصابة قوية أثناء مشاركته مع نادي الزمالك أمام نظيره نادي طلائع الجيش في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وتعادل نادى الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس أمام منافسه نادي طلائع الجيش على ملعب " الكلية الحربية" بهدفين لمثلهما ضمن مباريات الجولة الـ6 من بطولة الدوري المصري.

نادى الزمالك يوضح تطورات إصابة محمد حمدي

وعلم " الموجز" أن طبيب نادى الزمالك قد نصح الجهاز الفني بالقلعة البيضاء بمنح اللاعب الراحة التامة داخل المنزل لمدة أسبوع، بعدها سيحضع لأشعة وفحوصات جديدة للإطمئنان على حالته.

وأفاد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بـ نادي الزمالك أن اللاعب محمد حمدي بدأ في تحسن حيث سيخضع لبرنامج علاجي في الفترة المقبلة ل تحسين وظائف التنفس بعد مغادرته المستشفى عقب الاطمئنان على حالته.

محمد حمدي- نادى الزمالك

واصطدم محمد حمدي مع حمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش، في لعبة أثارت الجدل بعد أن طالب لاعبي الفارس الأبيض باحتسبها ركلة جزاء إلا أن حكم اللقاء طارق مجدي أمر باستئناف اللعب.

موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة في الدوري

وستنطلق مواجهة فريق الكروي الأول بـ نادى الزمالك أمام نظيره نادي الاتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة الـ7 من بطولة الدوري المصري.

وستبدأ صافرة لقاء الزمالك أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الأثنين.



جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2024/2025

1- الزمالك 11 نقطة

2- الأهلي 11 نقطة

3- بيراميدز 11 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

5- المصري البورسعيدي 11 نقطة

6- زد اف سي 9 نقاط

7- الاتحاد السكندري 9 نقاط

8- بتروجيت 8 نقاط

9- طلائع الجيش 8 نقاط

10- غزل المحلة 8 نقاط

11- فاركو 7 نقاط

12- الإسماعيلي 6 نقاط

13- الجونة 6 نقاط

14- سموحة 5 نقاط

15- إنبي 5 نقاط

16- البنك الأهلي 5 نقاط

17- مودرن سبورت 4 نقاط

18- حرس الحدود 3 نقاط

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