الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتقدم على إيبسويتش تاون في الشوط الأول

تقدم فريقه أرسنال على نظيره إيبسويتش تاون، في الشوط الأول من عمر المباراة التي جمع بينهما اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي، ويرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع منافسه إيبسويتش تاون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة أرسنال ضد إيبسويتش حاليًا على ملعب الإمارات، في إطار الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

أهداف مباراة أرسنال وإيبسويتش تاون في الشوط الأول

وتمكن فريق أرسـنال بقيادة مدربه أرتيتا، في حسم الشوط الأول لصالحه، وذلك بالتقدم على إيبسويتش تاون، بهدف دون رد.

وسجل هدف تقدم الجانز، لاعبه كاي هافرتز في الدقيقة 23 من عمر هذه المواجهة الإنجليزية، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال على إيبسويتش بنتيجة 1-0.

أهداف مباراة أرسنال وإيبسويتش تاون

تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ودخل تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، لويس سكيلي.

وسط الملعب: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

وجلس على مقاعد بدلاء الجانز في هذه المواجهة كل من، كالافيوري وتوماس بارتي، وجورجينيو وزينتشينكو.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وإيبسويتش تاون اليوم

وتنقل أحداث مباراة أرسنال وإيبسويتش تاون، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون على هذا النحو:

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566. الاستقطاب- عمودي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054. الاستقطاب- أفقي. الترميز 27500. تصحيح الخطأ 2/3.

الجدير بالذكر، أن نادي آسـنال يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بهذا الموسم 2024-2025، برصيد 33 نقطة، بينما يأتي إيبـسويتش في المرتبة ما قبل الأخيرة برصيد 12 نقطة.

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