بث مباشر مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي (1-0)

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال استعداداته لخوض مباراة إيبسويتش تاون، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

ويبدأ بث مباشر مباراة أرسنال اليوم، مساء يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة، و11:15 بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

ويمكنكم بث مباشر مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون، عبر شاشة بي إن سبورت، كونها الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

بث مباشر مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون على هذا النحو:

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566. الاستقطاب- عمودي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054. الاستقطاب- أفقي. الترميز 27500. تصحيح الخطأ 2/3.

بث مباشر مباراة أرسنال وإيبسويتش تاون

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة أرسنال وإيبسويتش تاو في الدوري الإنجليزي اليوم، فور انطلاق صافرة اللقاء.

بداية المباراة

تمر أول ربع ساعة من هذا اللقاء دون أحداث مثيرة.

دقيقة 23 / كاي فارتو يسجل الهدف الأول لفريق أرسنال

إنتهاء الشوط الأول بتقدم أرسـنال على إيبسويـتش تاون بهدف دون رد.

دقيقة 54 / كاي هافرتز يحصل على أول إنذار في المباراة.

دقيقة 65 / يحصل اللاعب ليف ديفيس مدافع إيبسويتش تاون على البطاقة الصفراء.

انتهت المباراة بفوز أرسنال على إيبسويتش تاون بنتجة 1-0.

بث مباشر مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

تشكيل أرسنال المتوقع ضد إيبسويتش تاون

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون على النحو التالي:

في حراسة المرمي:.دافيد رايا.

خط الدفاع: مايلز لويس سكيلي، جاكوب كيويور ،وليم صليباً، توماس بارتي.

الوسط: ميكل ميرينو، ديكلان رايس، مارتين أوديغار.

الهجوم: غابرييل مارتينيلي، غابرييل خيسوس ،بوكايو ساكا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول، 42 نقطة.

2- تشيلسي، 35 نقطة

3-آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام فورست، 31 نقطة.

5- بورنموث، 28 نقطة.

6- أستون فيلا، 28 نقطة.

7- مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8- نيوكاسل، 26 نقطة.

9- فولهام، 25 نقطة.

10- برايتون، 25 نقطة.

11- توتنهام، 23 نقطة.

12- برينتفورد، 23 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14- وست هام، 20 نقطة.

15- إيفرتون، 17 نقطة.

16- كريستال بالاس، 16 نقطة.

17- ليستر سيتي، 14 نقطة.

18- ولفرهامبتون، 12 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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