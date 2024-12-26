يترقب مشجعو كرة القدم العالمية، في مختلف الأنحاء، موعد مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها.

وحرص موقع الموجز أن يقدم لمتابعيه فيما يلي، موعد مباراة أرسنال ضد إيسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها، وكل ما يخص هذه المواجهة.

يستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في تحضيراته جيدًا لخوض المواجهة التي تنتظره أمام نظيره إيبسويتش تاون في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلتقي فريق أرسنال مع نظيره إيبسويتش تاون ضمن منافسات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

موعد مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون في البريميرليج، مساء يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة، و11:15 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وإيبسويستش تاون

وتعد شبكة بي إن سبورت، هي القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وإيبسويتش تاون، كونها الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد إيبسويتش تاون

ومن المتوقع أن يأتي تشكي أرسنال في هذا اللقاء على النحو التالي:

في حراسة المرمي:.دافيد رايا.

خط الدفاع: مايلز لويس سكيلي، جاكوب كيويور ،وليم صليباً، توماس بارتي.

الوسط: ميكل ميرينو، ديكلان رايس، مارتين أوديغار.

الهجوم: غابرييل مارتينيلي، غابرييل خيسوس ،بوكايو ساكا.

مركز أرسنال في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

تجدر الإشارة إلى أن آسـنال يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بهذا الموسم 2024-2025، برصيد 33 نقطة، بينما يأتي إيبـسويتش في المرتبة ما قبل الأخيرة برصيد 12 نقطة.

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