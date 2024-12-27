تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي.. بالقوة الضاربة

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة إيبسويتش تاون، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع نظيره إيبسويتش تاون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

وتقام مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون، في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة، و11:15 بتوقيت مكة المكرمة، في إطار منافسات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

ودفع أرتيتا بالقوة الضاربة، في هذا اللقاء، مستهدفًا تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، في حين أن كالافيوري وتوماس بارتي، وجورجينيو وزينتشينكو، يتواجدون على مقاعد البدلاء.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي اليوم، والتي يستضيفها ملعب الإمارات “معقل الجانزر”.

تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، لويس سكيلي.

وسط الملعب: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وإيبسويتش تاون

وتذاع مباراة أرسنال وإيبسويتش تاون، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن آسـنال يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بهذا الموسم 2024-2025، برصيد 33 نقطة، بينما يأتي إيبـسويتش في المرتبة ما قبل الأخيرة برصيد 12 نقطة.

اقرأ أيضًا:

ماذا قدم سيف الجزيري مع الزمالك قبل أزمة تهديد شكوى الفيفا؟..أرقام مثيرة

تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025