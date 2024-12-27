موعد مباراة ليفربول القادمة ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الريدز، مباراة ليفربول القادمة ضد وست هام ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ليفربول لتحقيق الفوز خلال مواجهة وست هام يونايتد المقررة مساء بعد غد الأحد للحفاظ علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي التي يحتلها برصيد 42 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام

يلتقي فريق ليفربول نظيره وست هام ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة السابعة والربع مساء الأحد 29 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام

يمكنك مشاهدة مباراة فريق ليفربول ضد وست هام، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع ضد وست هام

من المتوقع أن يضم تشكيل ليفربول لمواجهة نظيره فريق وست هام العناصر التالية..

حراسة المرمى: كيليهير.



خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.



وسط الميدان: جرافينبرج - أليكسيس ماك أليستر- كودي جاكبو.



خط الهجوم: لويس دياز- نونيز- محمد صلاح

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فريق وست هام ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 42 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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