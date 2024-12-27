رسالة أفشة إلى الطفل الذي احتفل معه على طريقة "رونالدو"

وجه محمد مجدى "أفشة" نجم النادي الأهلي رسالة إلى الطفل الذى احتفل معه على طريقة البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقال أفشة خلال رسالته: "صورة وقفت عندها كتير أوى ورجعتنى لأيام زمان وأنا لسه عيل صغير بيلعب كورة في الشارع، بس كان مصدق نفسه وحلمه ومؤمن إن ربنا هيساعده يوصل لحلمه طول ما هو بيجتهد وبيتعب وسايبها على ربنا صدق حلمك يا حبيبى واجتهد واتعب وتوكل على الله، وإن شاء الله ربنا هيكرمك وكلنا هنحتفل معاك لما تكبر وتجيب جول".

الأهلي ضد إنبي

من ناحية أخري يواصل فريق الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره إنبي في الجولة السابعة للدوري ، وذلك في الخامسة مساء الاثنين 30 ديسمبر الجاري، ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز في ظل الصراع الشرس علي صدارة البطولة.

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنبي ، عبر فضائية أون تايم سبورت، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2024-2025.

تردد أون تايم سبورت على نايل سات

تردد : 11861.

الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز: 27500 .

تصحيح الخطأ: 6/5.

تـردد أون تايـم سبـورت على عرب سات

التردد: 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة: HD.

جدول ترتيب الدوري المصري

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباراة الأهلي ضد إنبي ويأتي ترتيب الفرق كما يلي..

1. الزمالك - 11 نقطة

2. الأهلي 11 نقطة

3. الأهرام 11 نقطة

4. سيراميكا 11 نقطة

5. المصري - 11 نقطة

6. زد - 9 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 9 نقاط

8. بتروجيت - 8 نقاط

9. طلائع الجيش - 8 نقاط

10. غزل المحلة - 8 نقاط

11. فاركو - 7 نقاط

12. الاسماعيلي - 6 نقاط

13. الجونة - 6 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. سموحة - 5 نقاط

16. البنك الأهلي - 5 نقاط

17. فيوتشر - 4 نقاط

18. حرس الحدود - 3 نقاط

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