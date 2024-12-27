عمر كمال عبدالواحد يتعرض لحادث سير بعد خروجه من مران الأهلي (صور)

تعرض عمر كمال عبد الواحد نجم النادي الأهلي، لحادث سير، صباح اليوم الجمعة، بعد خروجه من مران الأهلي اليوم، ضمن استعدادت الفريق لمباراة إنبي في الدوري المصري.

وشارك عمر كمال في مران الأهلي اليوم، الذي أقيم في فرع النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمواجهة إنبي القادمة في بطولة الدوري المصري 2024-2025.

ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل بالصور، وفقًا لما أعلن عنه نجم الأهلي عبر حساباته الرسمية.

عمر كمال يتعرض لحادث سير

ونشر عمر كمال صور لسيارته بعد تعرضه لحادث سير بعد المران، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

عمر كمال يتعرض لحادث سير

وعلق نجم الأهلي كاتبًا :"قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الحمد لله على كل حال".

حادث سير عمر كمال

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري لموسم 2024-2025.

وتقام مباراة الأهلي ضد إنبي القادمة، مساء يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

عمر كمال يعود لقائمة الأهلي

وعاد عمر كمال لقائمة الأهلي لمواجهة المصري الماضية، بعد غيابه إثر إصابته الأخيرة التي شهدت جدل كبير.

وجاءت قائمة الأهلي في مواجهة المصري التي انتهت بفوز الأحمر، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي.

الجدير بالذكر، أن الأهلي يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، جمعهم من المشاركة في 5 جولات ولديه مؤجلة.

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