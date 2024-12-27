مانشستر سيتي يسعي للعودة للانتصارات أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، مباراة فريق مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز خلال مواجهة ليستر سيتي المقررة مساء بعد غد الأحد للعودة لطريق الانتصارات بالبطولة والخروج من حالة التوهان التي أصابت الفريق خلال الفترة الأخيرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

يلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء الأحد 29 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

يمكنك مشاهدة مباراة فريق مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليستر سيتي

من المتوقع أن يضم تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليستر سيتي العناصر التالية..

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، روبن دياز، ريكو لويس.

خط الوسط: إلكاي جندوجان، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جيرمي دوكو، إرلينج هالاند، فيل فودين.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق ليستر سيتي ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 42 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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