منتخب السعودية يخطف التأهل إلى نصف نهائي خليجي 26 بعد ثلاثية العراق

خطف منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بطاقة التأهل إلى نصف نهائي خليجي 26، من نظيره العراق، بعد المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم في ختام جولات دور المجموعات.

واصطدم منتخب السعودية، مع نظيره العراق مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الخليج العربي (خليجي 26).

وأقيمت مباراة السعودية ضد العراق النارية، على استاد جابر الأحمد الدولي، التي بحث فيها كل منهم منهم عن الفوز والحصول على بطاقة التأهل للدور المقبل.

ونجح المنتخب السعودية، في تحقيق الفوز على العراق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في هذه الريمونتادا الخليجية المثيرة، ويستعرض لكم الموجز أهداف المباراة فيما يلي.

أهداف مباراة منتخب السعودية والعراق

قص الأخضر شريط الأهداف في هذا اللقاء، بالهدف الذي سجله سالم الدوسري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب العراقي سريعا بهدف نجمه مهند علي في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 81، سجل عبدالله حمدان الهدف الثاني للمنتخب السعودي، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 86، ليعزز فوز الأخضر على العراقي.

وبهذا الفوز، رفع منتخب السعودية، رصيده إلى النقطة 6 متصدرًا بهم مجموعته في خليجي 26 التي تضم كل من، البحرين، اليمن، العراق.

وحسب ذلك، تأهل المنتخب السعودي رسميًا إلى نصف نهائي خليجي 26، متصدرًا، في حين أن البحرين صعد من هذه المجموعة كوصيف.

أهداف مباراة السعودية والعراق

ترتيب مجموعة السعودية في خليجي 26

السعوية ( 6 نقاط)

البحرين (6 نقاط)

اليمن (3 نقاط)

العراق (3 نقاط.

تشكيل السعودية ضد العراق

وجاء تشكيل السعودية ضد العراق اليوم على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

خط الوسط: ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو.

وفي الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله الرديف، مصعب الجوير.

تشكيل منتخب العراق أمام السعودية

ودخل منتخب العراق هذا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: جلال حسن.

خط الدفاع: مناف يونس وعلي فائز وعلي عدنان ومصطفي سعدون.

الوسط: أحمد مكنزي وأحمد عطوان وإبراهيم بايش وأمير العماري.

الهجوم: مهند علي وأيمن حسين.

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