السعودية ضد العراق في خليجي 26.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

انتهى الشوط لأول من مباراة السعودية ضد العراق في خليجي 26 التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، بالتعادل السلبي، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

تواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مع منافسه العراق، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

وانطلقت صافرة هذا اللقاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري، والتي استضفها استاد جابر الأحمد الدولي.

مباراة السعودية ضد العراق في خليجي 26

وحسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة السعودية ضد العراق في خليجي 26 اليوم، لتصعب المهمة على المنتخبين في الشوط الثاني، علمًا بأن هذا اللقاء حاسم بينهما على خطف بطاقة التأهل لدور نصف النهائي.

تشكيل السعودية ضد العراق

وجاء تشكيل السعودية ضد العراق اليوم على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

خط الوسط: ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو.

وفي الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله الرديف، مصعب الجوير.

مباراة السعودية ضد العراق في خليجي 26

تشكيل منتخب العراق أمام السعودية اليوم

ودخل منتخب العراق هذا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: جلال حسن.

خط الدفاع: مناف يونس وعلي فائز وعلي عدنان ومصطفي سعدون.

خط الوسط: أحمد مكنزي وأحمد عطوان وإبراهيم بايش وأمير العماري.

الهجوم: مهند علي وأيمن حسين.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة السعودية والعراق اليوم عبر قنوات، تنقل المباراة عبر قنوات SSC NEWS HD، الكويت الرياضية 1، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية 2، أبو ظبي الرياضية 1، عمان الرياضية ودبي الرياضية، والكأس1.

معلق مباراة السعودية والعراق في خليجي 26

ويعلق على مباراة السعودية والعراق اليوم كل من:

مشاري القرني عبر SSC News.

أحمد البلوشي عـبر الكويت الرياضية 1.

محمد الشامسي من خلال أبو ظبي الرياضية.

عبد الله السعدي عبر دبي الرياضية.

خليل البلوشي على قناة الكأس 1.

ويزن لبابنة عبر الكأس 2.

وشيب الحبسي عبر عمان الرياضية.

عبد الحميد الجسمي عبر الشارقة الرياضية.

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