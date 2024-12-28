ازداد البحث من جماهير كرة القدم، عن التشكيل المتوقع لـ مباراة السعودية ضد العراق، التي تجمع بينهما في بطولة كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

يتواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع منافسه العراق، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الخليج العربي (خليجي 26).

موعد مباراة السعودية ضد العراق في خليجي 26

وتقام مباراة السعودية ضد العراق في خليجي 26، يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، التشكيل المتوقع لـ مباراة السعودية ضد العراق في خليجي 26.

تشكيل منتخب السعودية ضد العراق

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل السعودية ضد العراق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام وحسان تمبكتي وعلي البليهي ونواف بوشل.

الوسط: محمد كنو و ناصر الدوسري وعبدالإله المالكي.

الهجوم: سالم الدوسري وعبدالله الرديف و مصعب الجوير.

تشكيل مباراة السعودية ضد العراق

تشكيل منتخب العراق ضد السعودية

بينما يأتي تشكيل العراق ضد السعودية المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: ريبين سولاقا - زيد تحسين - أحمد مكنزي - مصطفى سعدون.

خـط الوسط: أمجد عطوان - أحمد ياسين - إبراهيم بايش.

الهجوم: زيدان إقبال - أيمن حسين - علي جاسم.

ترتيب مجموعة السعودية والعراق في خـليجي 26

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 26 قبل هذه المواجهة كالآتي:

يحتل البحرين صدارة المجموعة برصيد (6 نـقاط).

يأتي منتخب السعودية في الوصافة برصـيد (3 نقاط)

يقع منتخب العراق في المركز الثالث بـ (3 نقاط)

يتذيل منتخب اليمن الترتيب (بدون نقـاط).

مشاهدة مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج

ويمكنكم مشاهدة، مباراة السعودية والعراق في خليجي 26 من خلال قنوات، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

اقرأ أيضًا:

إنجاز غير مسبق لـ عمر مرموش في أوروبا.. يتفوق على محمد صلاح

طارق مصطفى يكشف لـ الموجز حقيقة مفاوضات الرجاء المغربي