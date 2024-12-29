تردد قناة زي ألوان ZEE ALWAN الجديد 2025..نافذة مميزة للمسلسلات الهندية والتركية

تعتبر قناة زي ألوان واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي حققت نجاح في جذب شريحة كبيرة من الجمهور في الوطن العربي، حيث تقدم القناة محتوى متنوع من الدراما الهندية والتركية المدبلجة للغة العربية، وهناك إقبال كبير من المشاهدين.

في إطار ذلك، يرصد الموجز، تردد قناة زى ألوان وأبرز خطوات ظبطها ومحتواها الفني، خلال السطور التالية





قناة زي ألوان

محتوى قناة زى ألوان



تقدم القناة محتوى متنوع بين الدراما الهندية والتركية المدبلجة للعربية، مما جعلها خيار مفضل لعشاق هذه النوعية من المسلسلات.

ومن أهم ما يميزها، عرضها لمسلسلات حصرية لم تُعرض على أي قناة أخرى وتقديم المحتوى بجودة عالية دون أي اشتراك.

تعتبر قناة زي ألوان من أوائل القنوات التي قدمت المسلسلات الهندية مدبلجة باللغة العربية، ما ساهم في انتشارها الكبير، تعرض القناة مجموعة من أبرز المسلسلات منها: مسلسل رحلة لاكشمي (الجزء الخامس)، مسلسل خفايا القلوب (الجزء الخامس)، مسلسل التفاح الحرام، مسلسل حب غير مشروع، مسلسل النصيب.

تردد قناة زي ألوان الجديد 2025



لضمان استمرار المشاهدة دون انقطاع، يُمكن ضبط قناة زي ألوان عبر الترددات التالية:

• على النايل سات:

• التردد: 11271

• الاستقطاب: عمودي

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

• على العرب سات:

• التردد: 11862

• الاستقطاب: رأسي

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

زي ألوان

خطوات ضبط قناة زي ألوان على جهاز الاستقبال



يمكنك تنزيل قناة زي ألوان بسهولة باتباع الخطوات التالية:

• شغل جهاز الاستقبال واضغط على زر "إعدادات" من جهاز التحكم.

• اختر "تركيب"، ثم "إضافة جديدة".

• اختر "ضبط يدوي"، وأدخل التردد الخاص بالقناة.

• اضغط على "تثبيت" ثم "تشغيل" للاستمتاع بمشاهدة القناة.

مميزات قناة زي ألوان

منذ تأسيس قناة زى ألوان عام 2015، أثبتت قناة زي ألوان جدارتها بين القنوات الفضائية بفضل محتواها المميز الذي يجمع بين المسلسلات الدرامية، الرومانسية، والكوميدية. تقدم القناة أيضًا برامج ترفيهية مثل جولتهم وكوميدي كلوب، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام الهندية المدبلجة، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الترفيه الهندي المدبلج.



اقرأ أيضاً:

غداً.. ”زي الوان” تعرض ”البيت الكبير” استعداداً لموسمه الثاني



غداً.. أول عرض لـ ”البيت الكبير٢” علي ”زي الوان”