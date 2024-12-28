يبحث متابعو كرة القدم في مختلف الأنحاء، عن تردد قناة الكويت الرياضية، التي تنقل مباريات كأس الخليج العربي بنسخته الحالية 2024 (خليجي 26).

وتعد قناة الكويت الرياضية، من أبرز الشبكات التي تبث مباريات كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26)، في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحرص موقع الموجز على أن يستعرض لمتابعيه فيما يلي، تردد قناة الكويت الرياضية الناقلة لمباريات خليجي 26، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة الكويت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

ويأتي تردد قناة الكويت الرياضية الناقلة لمباريات خليجي 26 على النحو التالي:

التردد:11054.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الكويت الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

التردد:12523.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الكويت الرياضية

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي خليجي 26

وتأهل إلى نصف نهائي خليجي 26 كل من: الكويت وعمان (من المجموعة الأولى )، السعودية والبحرين (من المجموعة الثانية).

وودع بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) منتخبات: قطر والإمارات ( من المجموعة الأولى)، اليمن والعراق (المجموعـة الثانية).

مواعيد مباريات نصف نهائي خليجي 26

ويأتي جدول مواعيد مباريات نصف نهائي خليجي 26 كالآتي:

مباراة نصف النهائي الأول لبطولة كأس الخليج - يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

مواجهة دور نصف النهائي الثاني - يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

و تققرر أن تقام مباراة نهائي كأس الخليج 2024 ( خليجي 26) يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025.

القنوات الناقلة لمباريات خليجي 26

ويمكنكم مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 26) عبر القنوات الحاصلة على حقق بث مواجهات هذه البطولة وهي: قناة الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

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