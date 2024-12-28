المتأهلون إلى نصف نهائي خليجي 26 والمنتخبات المودعة.. مفاجآت مثيرة

اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي خليجي 26 (كأس الخليج العربي)، بعدما أسدل الستار على منافسات دور مجموعات هذه البطولة مساء اليوم والتي شهدت مفاجآت مثيرة.

انتهت منافسات دور مجموعات خليجي 26، مساء اليوم السبت، بفوز السعودية المثير على العراق، وسقوط البحرين المفاجئ أمام اليمن.

وانتصر منتخب السعودية، على نظيره العراق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي استضافه استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، بينما انتصر اليمني على البحريني بنتيجة 2-0.

ومن أبرز مفاجآت كأس الخليج العرابي بنسخته الحالية، هو خروج منتخب العراق (حامل اللقب)، من دور المجموعات، ويرصد لكم الموجز فيما يلي، المتأهلون إلى نصف نهائي خليجي 26 والمودعون.

المتأهلون إلى نصف نهائي خليجي 26

وتأهل إلى نصف نهائي خليجي 26 كل من:

الكويت وعمان (المجموعة الأولى )

السعودية والبحرين (من المجموعة الثانية).

مودعون بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)

وودع البطولة من دور المجموعات منتخبات:

قطر والإمارات ( المجموعة الأولى)

اليمن والعراق (المجموعـة الثانية).

نصف نهائي خليجي 26

ترتيب مجموعات خليجي 26 بعد نهاية الجولة الثالثة

وجاء ترتيب مجموعات خليجي 26 بعد نهاية الجولة الثالثة على هذا النحو:

ترتيب المجموعة الأولى:

عمان / 5 نقاط

الكويت / 5 نقاط

الإمارات / نقطتين

قطر / نقطيتن

ترتيب المجموعة الثانية

السعوية / 6 نقاط

البحرين /6 نقاط

اليمن / 3 نقاط

العراق / 3 نقاط.

مواعيد مباريات نصف نهائي خليجي 26

ويأتي جدول مواعيد مباريات نصف نهائي خليجي 26 كالآتي:

موعد مباراة نصف النهائي الأول لبطولة كأس الخليج - يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

توقيت مباراة دور نصف النهائي الثاني - يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة نهائي كأس الخليج 2024 ( خليجي 26) تقام يوم الجمعة 3 يناير 2025.

القنوات الناقلة لمباريات خليجي 26

وتذاع مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 26) عبر القنوات الآتية:

قناة الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

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