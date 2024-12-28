اليمن يحقق فوزًا شرفيًا على البحرين بثنائية في ختام مشواره بخليجي 26

نجح منتخب اليمن، في تحقيق الفوز على نظيره البحرين، بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي “خليجي 26”

سجل الهدف الأول لمنتخب اليمن، عن طريق اللاعب ناصر محمدوه، في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، بعد تدخل خاطئ من مدافع البحرين.

وتمكن محمد الرميحي، من تسجيل هدف التعادل لفريق البحرين، في الدقيقة 63، خلال تمريرة من الجهة اليمنى من إبراهيم الختال الى داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى الرميحي ويسجلها داخل الشباك.

وأحرز هارون يوسف الزبيدي، الهدف الثاني لفريق اليمن، في 87، من خلال عرضية إلى داخل منطقة الجزاء إصطدمت بالدفاع، وتصل إلى الزبيدي الذي سددها قوية داخل مرمى البحرين.

وتعد هذه المباراة تحصيل حاصل للفريقين، حيث ضمن المنتخب البحرين تأهله وتصدره، بينما خرج المنتخب اليمني من دائرة الصراع على البطاقة الثانية بخسارته مرتين.

وكان منتخب البحرين، تأهل لنصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، بعد فوزه الثمين، على نظيره منتخب العراق، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جابر الأحمد الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في البطولة.

واجه منتخب البحرين، نظيره اليمن، خمس مرات، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، وكان التفوق فيها للبحرين بفوزه في مواجهتين مقابل تعادلين.

ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 26

السعودية - 6 نقاط. البحرين - 6 نقاط. اليمن -3 نقاط. منتخب العراق - 3 نقاط.

وبذلك يصعد المنتخب السعودي كمتصدر المجموعة إلى دور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع منتخب عمان، كما يصعد أيضا منتخب البحرين كوصيف المجموعة ويلتقي مع الكويت في ذات الدور.

نظام بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”

يشارك في بطولة كأس الخليج العربي/ 8 منتخبات خليجية، يتم تقسيمها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى: الكويت "البلد المضيف"، عمان، قطر الإمارات، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السعودية، العراق، اليمن، البحرين.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الأولى، والوصيف أمام متصدر المجموعة الأولى.

كما يتأهل منتخبان فقط إلى النهائي المقرر يوم 3 يناير 2025 لتحديد البطل.

ويحصل بطل خليجي 26 على مليون دولار كجائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.

وتضم البطولة سبعة منتخبات من بين المنتخبات الـ18 المتأهلة للمرحلة الأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي كل منتخبات البطولة باستثناء اليمن، الذي فشل في التأهل للمرحلة الثالثة في التصفيات.

وتقع منتخبات الإمارات وقطر سويا في المجموعة الأولى، والعراق وعمان والكويت في المجموعة الثانية بجانب منتخبي الأردن وفلسطين، أما المجموعة الثالثة ففيها تتنافس السعودية مع البحرين.

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